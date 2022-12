Daniele e Oriana litigano | lei attacca | “Non sei normale | vai dallo psicologo”

Leggi su biccy

(Di sabato 3 dicembre 2022)Dal Moro eMarzoli non sono mai andati d’accordo e anche oggi pomeriggio si sono scontrati, così dal nulla. “Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere” – ha incalzato– “Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho una educazione, ma il mio pensiero su te non cambia. Io non sono carino con te, ma visto che viviamo nello stesso posto insieme non è che ti dico ‘non salutarmi’, mica ho quindici anni”.Dal Moro,lo: “Non seivai” La venezuelana ha così risposto: “Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei, non sei coerente, ti devi ...