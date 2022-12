Covid | le notizie di oggi Cei | In chiesa tornano acquasantiere e segno pace LIVE

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tra le raccomandazioni, comunque, che "non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2", mentre "si valuti, in ragione delle specifiche circostanze e delle condizioni dei luoghi, l'opportunità di raccomandare l'uso della mascherina". Secondo il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus il 90% della popolazione mondiale presenta una forma di immunità contro il virus "per effetto di un contagio contratto o della vaccinazione"

Tel Aviv non è la città più cara al mondo: il primato - durato un anno - va ora a New York, seguita da Singapore. Lo ha certificato il Worldwide Cost of Living Index, che ha messo a raffronto i prezzi ...