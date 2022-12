Controlli anti spaccio in città | inseguito e arrestato con 172 grammi di hashish

(Di sabato 3 dicembre 2022) Malpensata.Gli agenti della Polizia locale di Bergamo hanno bloccato un 36enne in via San Giovanni Bosco. Era stato già espulso dal nostro Paese e su di lui pendeva un ordine di carcerazione a 4 anni e 7 mesi. Processato per direttissima, è in carcere.

La notte scorsa a Viareggio si è tenuto un maxi - servizio " coordinato dal Commissariato di Viareggio - a cui hanno partecipato equipaggi della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della ...... come quelli utilizzati per raccogliere i dati poi confluiti nel Pums: 'Al momento - precisa Gallo - l'idea è di posizionare i Targasystem solo per iin entrata, poi valuteremo caso per ... Controlli anti droga nella Pineta di Ponente a Viareggio TREVISO - Telecamere Targasystem, in grado quindi non solo di inquadrare un tratto di strada con più o meno definizione ma soprattutto di riconoscere un veicolo leggendone la targa ...