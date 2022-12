Calciomercato Napoli | Giuntoli stregato dal portoghese classe ’03 | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ile ilsono legati da un filo sottilissimo che non si spezza mai. In casa azzurra si parla per tutto l’anno di possibili cessioni e acquisti, di entrate sorprendenti e di uscite faraoniche. Ed è certo che la stagione che hanno condotto gli azzurri fino a novembre sia stata e sarà anche il trampolino di lancio per molti calciatori che si stanno mettendo in mostra. D’altro canto, però, anche il Mondiale in Qatar è un’occasione per ildi studiare altri talenti e provare a chiudere colpi “nascosti” così com’è stato per Kvaratskhelia e Kim Minjae la scorsa estate.Antonio Silva (Getty Images), obiettivo Antonio Silva dal Benfica Proprio la grande stagione di Kim ha attirato gli occhi di tanti ...