Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi | “Barzelletta sessista e squallida”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Continuano le scintille tra Iva. La cantante, nella semifinale di ieri, ha raccontato un’altradelle sue. La giurata evidentemente continua a non apprezzare e ha definito “” l’ironia della concorrente. Ma ripercorriamo l’accaduto. Inizialmente Iva si è esibita con un pupazzo con le fattezze del ballerino Samuel Peron, il suo finto cugino Lino Samuelino. Uno scherzetto dunque per la cantante, che ha dovuto ballare con questo pupazzo legato addosso. “No ti prego, mi eccito”, ha detto la concorrente, che ha poi regalato una performance decisamente insolita. “Guarda è moscio, completamente moscio. Mi ha impedito di ballare discretamente”, ha commentatoa fine esibizione. “Portatelo a letto, magari ...

la puntata di venerdì 2 dicembre siamo giunti alla seconda semifinale perle stelle , lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci oramai sempre più vicino alle battute, anzi, ballate finali . Le coppie rimaste in gara, che si sono sfidate per accaparrarsi un ...le Stelle è arrivata alla sua nona puntata in un giorno diverso. Il programma è andato in onda L'articolole Stelle: chi è stato ripescato, la classifica e i finalisti dopo ...Su Rai 1 è andato in onda il match dei Mondiali Qatar 2022 Camerun-Brasile e, a seguire, Ballando con le stelle 2022. Su Rai 2 SWAT. Su Rai 3 Padri e figlie. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 10 ...Come è andata la nona puntata di Ballando Con Le Stelle Si è trattato di una delle serate con il tesoretto più alto da assegnare ...