Ballando con le Stelle | chi è stato eliminato ieri | coppie in finale e classifica dopo la puntata di venerdì 2 dicembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 dicembre 2022) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatoricon le, il programma di Rai 1 che vede alla conduzione Milly Carlucci. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), che hanno deciso di mettersi in gioco, studiare e scendere in pista al fianco di chi balla. E lo fa per mestiere. Eccezionalmente di, la trasmissione è andata in onda il 2e ora mancano davvero pochi passi e chi è ancora in gara si giocherà la, in programma il 23 di questo mese. Ma cosa è successo nell’ultima, nella seconda semi? Quale coppia è stata eliminata ed è stata ‘parcheggiata’ momentaneamente a bordo pista, in attesa del ripescaggio? Quale coppia è stata eliminata nella seconda ...