Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 2 dicembre 2022 ladi Sal Dedi un dolce al, la. E’ uno dei dolci didi Sal De, l’idea di far diventare iluna, infatti non solo il sapore ma anche la forma di questo dessert ricorda il classico dolce napoletano che anon può mancare. Non è una delle ricette dolce dipiù semplici ma possiamo farla tutti a casa. Ecco ladi oggi di Sal Deper unmolto goloso, laper fare laal. Non perdete le altre ricette dicon E’ sempre ...