Sciopero mezzi | le news di oggi in diretta | fermi aerei | treni | bus e metro LIVE

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per la giornata di, venerdì 2 dicembre, è stato proclamato unonazionale generale che coinvolgerà pubblici e privati anche di scuola e sanità. Chi utilizza i trasporti pubblici dovrà controllare orari e modalità città per città. Tra le motivazioni della vertenza: il rinnovo dei contratti, l’introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora, interventi per congelare e calmierare gli aumenti del costo di energia e dei beni primari e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario