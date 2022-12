Sci alpino | cancellata la discesa di Beaver Creek per vento e neve Il programma del weekend

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lalibera maschile diè stataa causa del fortee della nevicata in corso. Il comitato organizzatore ha deciso di annullare l’eoriginariamente inper le ore 18.15 odierne. Le avverse condizioni meteo in terra statunitense hanno impedito il regolare svolgimento della prova e così questa cancellazione si aggiunge alle tante che si sono susseguite nelle ultime settimane. Per il momento resta immutato il resto delche prevede unanella giornata di sabato 3 dicembre (ore 18.00) e un superG domenica 4 dicembre (ore 18.00). Da definire le date e le località dei recuperi di questae anche del superG cancellato settimana scorsa a Lake Louise: la FIS ...

Primi fiocchi, riaprono gli impianti delle località turistiche di montagna e la Coppa del mondo ditorna in Europa. Come sempre Sportweek affronta la stagione invernale con uno 'Speciale neve' da non perdere e che troverete in edicola sabato 3 dicembre insieme alla Gazzetta al prezzo ...Il prossimo appuntamento di Coppa Europa sarà nuovamente a Zinale il 5 - 6 dicembre per due giganti, quindi trasferta nella Valle Aurina (8 - 9 dicembre) per due slalom.Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone: con l'emergenza Coronavirus, ora più che mai, lo sentiamo come un dovere ...Sport - Ci sarà grande curiosità, ovviamente, nel vedere all'opera Sofia Goggia, la vera 'Regina di Lake Louise' dopo che un anno fa ha completato una clamorosa ...