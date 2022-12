(Di venerdì 2 dicembre 2022) - L'esponente di Italexit: 'Per colpa della rilettura europea abbiamo rinunciato ad eccellenze e dobbiamo scegliere se puntare sulla sanità o tagliare sulla spesa ...

L'esponente di Italexit: 'Per colpa della rilettura europea abbiamo rinunciato ad eccellenze e dobbiamo scegliere se puntare sulla sanità o tagliare sulla spesa ... Paragone: 'Grazie a pensioni dei nonni c'è stata tenuta sociale. Porta rispetto ai nonni!' L'esponente di Italexit: "Per colpa della rilettura europea abbiamo rinunciato ad eccellenze e dobbiamo scegliere se puntare sulla sanità o tagliare sulla spesa pensionistica" ...Il difensore della Francia Raphael Varane placa l'entusiasmo attorno alla nazionale, e spiega di andar piano con i paragoni ...