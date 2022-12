Non siamo obbligati a guardarlo | Fabio Fazio sputa nel piatto Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022)sulla sua Rai e in un editoriale su Oggi scrive che non: "Questo Mondiale ci è estraneo. Perché non c'è l'estate, perché non c'è l'Italia e perché il Qatar è un Paese estraneo al nostro modo di essere, ai nostri principi, ai nostri valori democratici", attacca il conduttore di Che tempo che fa. "La fascia 'one love' contro ogni discriminazione a sostegno dei diritti Lgbtq+ è stata proibita dalla Fifa. La stessa Fifa che aveva assegnato i Mondiali al Qatar sin dal 2009: nel 2018 alla Russia e nel 2022 al Qatar. Ma noi tutti dello scarso livello di democrazia degli uni e degli altri ciaccorti solo di recente", prosegue. Quindiricorda che in Qatar "è in vigore la ...