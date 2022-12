Manovra | non si può abbandonare alla disperazione chi non ce la fa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La primadi bilancio del neo governo Meloni – del valore di 37 miliardi – può preoccupare, ma non stupire. È il ritratto speculare di una compagine politica in formato “governo Robin Hood al contrario”: toglie ai poveri per dare ai ricchi. Basti pensareflat tax del 15% per gli autonomi fino a 85mila euro di reddito (quando quella cifra per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti comporta trattenute fiscali non inferiori al 35%); alle cosiddette tregue fiscali (un invito a continuare ad evadere, tanto prima o poi un condono, comunque lo si chiami, arriverà); e all’innalzamento della soglia del contante a 60 euro (per ridurre la quantità di pagamenti tracciati eseguiti con dispositivi elettronici). C’è il problema, per gli esercenti che dispongono di Pos, delle commissioni bancarie? Il governo lavori per fare abbassare quelle, anziché ...