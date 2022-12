LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Gut-Behrami in testa | tra poco Sofia Goggia

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI20.12 Brutto avvio per Nadia Delago, 31 centesimi di ritardo al secondo intermedio sono tanti. 0.62 al terzo. C’è vento. 20.11 Michelle Gisin è seconda a 0.33 dalla connazionale Gut-. E adesso l’Italia cala il primo asso: Nadia Delago. Nelle prove non ha brillato, ma è oggi che conta. 20.11 Grande velocità di punta per Michelle Gisin, solo 0.13 di ritardo all’ultimo intermedio! 20.10 Subito 3 decimi di ritardo per Gisin al secondo intermedio, poi 0.38 al terzo. 20.09 Lara Gut-vola incon 45 centesimi su Laura Pirovano: l’azzurra è comunque contenta, non ha preso una ‘stesa’ dalla fuoriclasse svizzera, anzi…Adesso un’altra elvetica, ...