(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il ministro dell'Economia e i meloniani frenano sulle modifiche: "Miglioriemanovra ben accette ma i saldi non possono cambiare"

Venerdì prossimo partiranno le audizioni con il ministro dell'Economia, Giancarlo. Il vertice di maggioranza con il premier Giorgia Meloni ha già prodotto un'indicazione di massimo sulle ...Salvini ha peraltro già dovuto ingoiare l'del numero uno di via XX Settembre, che ieri era assente alla riunione.ha spiegato che 'in tanti invocavano sforamenti di qua, sfondamenti ... L'altolà di Giorgetti: "Attenzione ai conti". Eco di Fdi: "No agli assalti alla diligenza"