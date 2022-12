La storia del primo tweet scritto e pubblicato grazie a un microchip impiantato nel cervello

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Neuralink è un’azienda fondata nel 2016 e che si occupa di realizzare dei dispositivi tecnologici che permettano aldi comunicare direttamente con i computer tramite deida impiantare, appunto, nel. Finora ildi Neuralink è stato testato sugli animali, ma ieri Musk ha annunciato che entro sei mesi vorrebbe iniziare la sperimentazione sulumano dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration. LEGGI ANCHE > In un mondo sempre più digitale, perché si prosegue con le sperimentazioni sugli animali? Ladela unnel, quello di Synchron ...

Wired Italia

Fu anche tra gli sceneggiatori, in quanto la pellicola fu ispirata dalla veradell'amiciziapadre, soprannominato anche Tony Lip (interpretato da Viggo Mortensen) e il musicista afro ..."La serie " si legge nella nota della società di streaming americana " fa più che illuminare lad'amore di una coppia, dipinge un quadronostro mondo e di come noi trattiamo gli altri". I ... I migliori film parodia della storia del cinema 4' di lettura 02/12/2022 - Il Comune di Recanati accende la magia del Natale con un importante cartellone di eventi tra mercatini, mostre, eventi e intrattenimenti per tutte le età. «Nella magica atmo ...Follonica: da cent’anni una storia che unisce: Questa mattina l’Amministrazione comunale ha presentato il nuovo logo del Centenario della città, realizzato dall’agenzia Ciclica.