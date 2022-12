La Consulta boccia i no vax | Obbligo vaccino è legittimo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari: la Corte Costituzionale “salva” l’delanti Covid introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50. In particolare ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto all’vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Lai no vax Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento ...