Kanye West sospeso da Twitter | “Vedo delle cose buone anche in Hitler”

(Di venerdì 2 dicembre 2022)è tornato a far parlare di sé, e questa volta non per la sua vita sentimentale. In un’intervista con il cospirazionista Alex Jones conferma la sua simpatia per il nazismo e afferma: “Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattuttoin. Amo tutti“. Dichiarazioni a cui è seguita la sospensione del suo accounte le sue dichiarazioni antisemite– Photo Credits Michael LoccisanoNon è la prima volta che il rapper, ex marito di Kim Kardashian, fa dichiarazioni di questo genere. Infatti, se ...

Commenta per primo Continua a non esserci pace per il rapper e imprenditore, sempre più lontano dal mondo musicale che gli ha riconosciuto Grammy e riconoscimenti come innovatore per i suoi album.da diverso tempo sta incappando in una serie di scivoloni che ...ROMA -continua a far parlare di sé. Il cantante, che in una recente intervista aveva mostrato apprezzamento nei confronti di Adolf Hitler, ha pubblicato un'immagine antisemita su Twitter che non ...Nuovo aggiornamento dalla distruzione del Kanyeverse: Ye è stato sospeso da Twitter per aver violato la regola del social che vieta agli utenti di scrivere messaggi e/o postare immagini che incitano a ...Il cantante, che in una recente intervista aveva espresso apprezzamento nei confronti di Adolf Hitler, ha pubblicato un'immagine antisemita ...