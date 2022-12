Fondi Ue a Orban | il Consiglio boccia von der Leyen | per ora nessun taglio

Budapest , 1. La Commissione europea ha confermato la sospensione dell'erogazione di 7,5 miliardi dieuropei all'Ungheria. Secondo Bruxelles, Budapest non ha ancora soddisfatto i requisiti necessari per ottenerli. In sostanza, l'Ue chiede al governo di Vicktor Orbán 27 riforme per garantire l'......5 miliardi di euro diUE nell'ambito del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto. La sospensione deidell'UE si concentra sui programmi che fanno largo uso di appalti pubblici ...BRUXELLES – I Paesi Ue sono divisi sulla proposta della Commissione europea di congelare i fondi di coesione destinati all’Ungheria ... in ogni modo a Putin e ai suoi sostenitori, in primis Orban, ...La denuncia arriva dall'Ong Human Rights Watch che ha definito la vicenda "un tradimento della fiducia e un abuso di potere" ...