(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lasta ultimando i collaudi di un-up destinato al. Il modello, anticipato dalle immagini deiancora parzialmente camuffati, non sostituirà gli attuali Strada e Toro ma si inserirà nella gamma come prodotto inedito nel segmento D. Il debutto è previsto per la seconda metà del 2023. Imparentato col Peugeot Landtrek. Laha già conquistato oltre il 50% delgrazie ai modelli attuali e vuole rafforzare ulteriormente la sua posizione con il terzo prodotto che si inserisce in uno dei segmenti più combattuti. Secondo diverse indiscrezioni, il-up condividerà meccanica e gran parte degli elementi esterni e interni con il Peugeot ...

Quattroruote

Lasta ultimando i collaudi di un nuovo pick - up destinato al mercato sudamericano. Il modello, anticipato dalle immagini deiancora parzialmente camuffati, non sostituirà gli attuali ......le direttive di Giocosa e disegna una vettura che viene subito presentata ai massimi dirigenti. Il progetto 127 però non si ferma e nascono così i primi, equipaggiati con motore 4 ... Fiat, i prototipi del nuovo pick-up per il mercato sudamericano - Quattroruote.it La Casa sta ultimando i collaudi di un nuovo modello inedito di segmento D, che nel 2023 andrà a inserirsi nella gamma affiancando gli attuali Strada e Toro. Molti elementi saranno condivisi con il Pe ...Voluta per sostituire la 850, la 127 nasce dall'estro di Manzù su input di Dante Giocosa. 50 anni fa il titolo di Auto dell'Anno ...