Corea del Sud - Portogallo 2 - 1 | Hwang Hee - Chan segna il gol qualificazione

Labatte il Portogallo 2 - 1 al 91' e si qualifica in extremis Portogallo eSud agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Uruguay e Ghana eliminate. Sono i verdettiGruppo H dopo le gare della terza e ultima giornata. LaSud si qualifica in ...I coreani, passati in svantaggio al 5' dopo la rete di Horta, hanno ribaltato la situazione guadagnando il passaggio agli ottavi in pieno ...Con la qualificazione di Portogallo e Corea del Sud, e in attesa dell’ultimo verdetto per quanto riguarda il gruppo G (alle 20: Serbia-Svizzera e Camerun-Brasile), si sta completando il quadro degli o ...All'Education City Stadium il Portogallo di CR7 affronta una Corea del Sud all'ultima spiaggia per strappare il biglietto per gli ottavi. Discreto turnover di Fernando Santos e partita che ci si ...