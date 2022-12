“Ci sarà il più grande di tutti” Sanremo 2023 | la scelta di Amadeus è pazzesca

(Di venerdì 2 dicembre 2022)fa davvero sul serio, infatti persarebbe pronto a sfoderare un colpo da novanta che farebbe sobbalzaredalla sedia. In attesa dell’annuncio ufficiale del direttore artistico, che avverrà al Tg1 delle 13.30 domenica 4 dicembre, in queste ore è venuta fuori un’indiscrezione bomba su uno dei nomi dei cantanti che si sfideranno per la vittoria finale. Sarebbe veramente da considerare un capolavoro quello del conduttore Rai, visto che nessuno poteva aspettarsi questa. Nei giorni scorsiha ricevuto una brutta notizia per, mentre questa è da considerare super top. Parlando un attimo di quanto successo, a dirgli di no è stata Natalia Estrada: “Conmi sono sempre trovata ...

Agenzia ANSA

... Blackstone ha provveduto alla vendita di parte del proprio patrimonio immobiliare per essere... Per l'ultimo mese dell'anno finché non si saranno calmate le acque e sichiarito il tutto ...... il padre di Lyra, è semprevicina, e la salvezza dei mondi richiederà un prezzo terribile. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che His Dark Materials 3l ultima stagione della serie, che non ... Stretta Opzione donna, non sarà più per tutte