Calcio | Mondiali 2022 | la Corea del Sud batte il Portogallo e passa agli ottavi con i lusitani Beffato l’Uruguay

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ecco i verdetti del Gruppo H deidi: ilè primo nonostante il ko patito contro ladel Sud, vittoriosa per 2-1, con gli europei che chiudono a quota 6 punti la prima fase della rassegna iridata confermandosi in testa alla classifica e gli asiatici che con 4 punti sono secondi e vanno: contro il Ghana finisce 2-0 ma non basta ai sudamericani, che chiudono a quota 4 punti ma sono al terzo posto in classifica per aver segnato due gol in meno degli asiatici. Fanalino di coda la compagine africana.del Sud-2-1 Ilparte forte nella prima frazione: al 5? Diogo Dalot serve un cioccolatino a Ricardo ...

AL WAKRAH - Ghana a tre punti, Uruguay uno solo, ma può essere l'ultima gara del Mondiale per entrambe. Più complicata chiaramente la via degli ottavi dei sudamericani, che non solo hanno la necessità ...Qatar 2022: Ronaldo e l'assist involontario per la Corea . Diversi gli errori di Cristiano Ronaldo, il più grave di certo al 27': sugli sviluppi di und'angolo per la Corea del Sud, ...Uruguay fuori dal Mondiale tra lacrime e rabbia Al triplice fischio di Ghana ... giocatori della nazionale sono andati a protestare con rabbia verso l'arbitro per un calcio di rigore non assegnato a ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...