Cade un masso da monte Caputo | chiusa al traffico la via Regione Siciliana

Monreale Press

... ecco i percorsi alternativi Interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 106 della Baucca, poco prima del ristorante bar 'Il Sasso', a causa della caduta di un grossodalla parete rocciosa ...Attimi di paura a Piana Crixia per unacaduto in località Tiglione, lungo la statale di competenza dell'Anas. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna. Secondo quanto riferito, la pietra avrebbe danneggiato due automobili ... Monreale, cade masso da Monte Caputo: chiusa via Regione Siciliana MONREALE, 2 dicembre – E' stata chiusa al traffico la via Regione siciliana dal civico 82 al civico 84 a causa della caduta masso che stamane si è staccato dal monte Caputo.Non una strada molto trafficata quella che collega la frazione di Nansignano con località San Vito e quindi, attraverso la provinciale, con il centro di Frasso Telesino. Eppure non ...