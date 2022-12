C N Posillipo-Pallanuoto Trieste | Brancaccio | “Mi aspetto una reazione dalla squadra”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo impegno per il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per la settima giornata del Campionato di Serie A1, la. La partita sarà disputata alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 16,00. La formazione rossoverde, reduce da quattro sconfitte consecutive, è attesa da un match molto duro contro una delle migliori squadre del Campionato Italiano. Lagiuliana infatti ha vinto 4 delle 6 partite disputate, cedendo di misura solo ai Campioni d’Italia del Recco ed al Savona.inoltre sta ben figurando anche in Europa come dimostra il largo successo ottenuto in trasferta negli ottavi di EuroCup contro i francesi del CN Noisy Le Sec, 20-12 il finale. Arbitreranno l’incontro Arnaldo Petronilli e Giuliana Nicolosi. “Abbiamo ...

