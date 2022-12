Agenzia ANSA

5 persone sono morte ina causa delle intense piogge che da due giorni si sono abbattute sulle regioni meridionali e sud - orientali. I temporali più forti si sono registrati ieri nello ...... soprattutto, ilfavorito per la vittoria finale nei quarti. Invece, grazie al k.o. di ... In Germania ,a giudicare da quanto pubblicato dalla stampa specializzata e non, sembrano ... Brasile: almeno 5 morti per le piogge nel sud e sud-est - Mondo tutta la solidarietà umana va al Brasile che si è ufficialmente lamentato dell’aria condizionata tremenda che usano da queste parti: ha almeno sette giocatori con il mal di gola o problemi respiratori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...