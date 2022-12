Teatro per bambini | accensione albero | coro gospel | Gerenzano aspetta il Natale

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 1 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Spettacolo teatrale edell’di: cosìinaugura l’avvicinamento alle festività. Aspettacolo teatrale gratuito per iL’appuntamento è per domenica, 4 dicembre, quando in piazza De Gasperi sarà in programma lo spettacolo per“L’elfo distratto e il guaio di”, rappresentazione teatrale a cura della Compagnia “La Fiaba” di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.