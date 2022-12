Spagna | stop agli stereotipi di genere | la pubblicità dei giocattoli sia “più giusta | onesta e costruttiva”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Giochi da maschie giochi da femmine? No grazie, il divertimento non conosce distinzione di. Tanto che, anche gli spot suidevono adeguarsi e puntare ad una maggiore equità. È per questo che in, dal primo dicembre, è entrato infatti in vigore il nuovo codice deontologico concordato tra governo, l’Associazione iberica dei produttori di giochi AEFJ e Autocontrol, un’organizzazione indipendente responsabile dell’autoregolamentazione del settore pubblicitario del Paese. L’obiettivo è quello di evitare disparità e imposizione dei ruoli tradizionali dinella promozione di prodotti rivolti a minori. Insomma come a dire: basta dare per scontato che le macchinine sono per maschi e le bambole da femmine. I giochi saranno destinati a entrambi i generi. ?? L’industria dei giochi dovrebbe diventare ...