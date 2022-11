Serie A | chiuso il colpo | il difensore arriverà a gennaio

Open

... con ottime probabilità alla soglia dei trentasette anni avrebbeclamorosamente in testa in ... Lo spagnolo non ha poi partecipato dalle Davis Cup Finals per dedicarsi a unadi esibizioni in ...A - Nonostante il caos venuto fuori nelle ultime 48 ore il titolo in Borsa della Juventus ... il titolo del club bianconero ha nuovamentein calo la giornata di oggi facendo segnare un - 1,... Chiuso il sito Socceron, stangata sugli abbonamenti pirata per serie Tv e partite I pitagorici pareggiano con il Taranto, il Pescara cade con la Virtus Francavilla. Reti inviolate tra Avellino e Juve Stabia ...Festa ha parlato a TV Play della situazione della Juventus: difficile pensare a grandi investimenti secondo il noto giornalista.