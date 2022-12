Roma | arrestato un uomo | abusò di una minorenne

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Avrebbe abusato di una ragazzina in metropolitana. Questo l’orribile crimine di cui si sarebbe macchiato unoggi, giovedì 1 dicembre, a. I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, sotto la coordinazione dei pm della Capitale, hanno sottoposto l’a fermo giudiziario.: violenza consumata nell’ascensore della metropolitana L’è un cittadino egiziano, di ventidue anni. La pesante accusa a suo carico lo vedrebbe responsabile di abusi sessuali perpetrati a danno di una ragazzina.La vittima avrebbe appena sedici anni. L’atto di violenza sarebbe avvenuto nella metropolitana di, più precisamente all’interno di ...

Ha abusato di una ragazzina di 16 anni nell'ascensore della metro di Roma. Per questo i carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca, coordinati dai pm della Capitale, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino egiziano di 22 anni, di fatto senza fissa dimora.