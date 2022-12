Meteo giovedì | avvio di dicembre stabile | ma poi in arrivo altre piogge e temporali

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’anticiclone russo siberiano continua a farsi sentire sulle pianure sarmatiche dove il freddo è parecchio intenso, questa notte le minime sono scese fino a -25°C. Sono condizioni tipiche dell’inizio dell’inverno a quelle latitudini mentre in l’Europa la situazione è ancora ambigua tra un settore occidentale mite e un settore orientale e settentrionale che si sta progressivamente raffreddando. Da un paio di giorni il bacino centrale del Mediterraneo risente più dell’influenza fredda a causa di un parziale travaso delle correnti di derivazione russa. E’ questo il motivo per cui stiamo assistendo alla nascita di vortici ciclonici a ripetizione in grado di portare anche forte maltempo seppur non ovunque. Attualmente ce n’è uno centrato sullo Ionio che influenza più direttamente le regioni estreme meridionali. Tenderà a lasciare l’Italia ...