Mentre i principi del Galles sono impegnati in un royal tour a Boston | i Sussex tornano a far parlare di sé Scopri di più su Amica it

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un frame del trailer ‘Harry&Meghan’, il documentario deiin onda prossimamente su Netflix. Poco si sa del programma, ma dalle anticipazioni è facile immaginare che i Duchi lo abbiano utilizzato per vuotare il sacco su varie questioni familiari… (foto: Netflix) Ammettiamolo: il principe Harry e Meghan Marklebravi a calcolare i tempi. Soprattutto quando vogliono oscurare gli altri membri dellaFamily. Hanno annunciato la Megxit il 9 gennaio 2020, giorno del compleanno di Kate Middleton. Hanno condiviso la lieta novella di aspettare un bambino in concomitanza con il matrimonio di Eugenia di York e Jack Brooksbank. E hanno aspettato oggi, propriodelin un...

...del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per invitare la Russia a rispettare i... Pechino, ha aggiunto Xi, 'sostiene l'autonomia strategica dell'Ue, la sua unità e prosperità',l'...E poi la foto della disperazione di Megè al telefono, la voce di Harry che tuona: "Nessuno ... una mossa per distrarre l'opinione pubblica americana daidel Galles e indirizzarla verso ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...