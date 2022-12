(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Romelusbaglia tutto in campo, il Belgio pareggia 0-0 con la Croazia e viene eliminato dai Mondiali di Qatar 2022. Il centravanti dell’Inter finisce sotto processo sui social, tra critiche e ironia. Particolarmente gettonato ilche documenta un gesto di stizza del giocatore:abbatte un pannello di una panchina per sfogare la. “E’ l’unico bersaglio che ha colpito”, si legge in diversi tweet. Ovunque, fioccano idei clamorosicompiuti in campo. In particolare, spiccano il palo centrato a porta vuota a 5 metri e, soprattutto, l’incredibile conclusione ‘di pancia’ ad un passo dalla porta avversaria: una colossale occasione sprecata. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nella ripresa il ct belga tenta la carta: la punta dell'Inter, non ancora al meglio, prende ... Lukaku, gli errori incredibili e la rabbia finale - Video Il centravanti all'uscita dal campo dopo la partita pareggiata dal suo Belgio, fuori dal Mondiali, con la Croazia si sfoga per i tanti gol sprecati e tira un destro alla panchina ... Una notte da dimenticare. Romelu Lukaku sbaglia almeno tre gol fatti in 10 minuti contro la Croazia e contribusce all'eliminazione del Belgio dai Mondiali in Qatar.