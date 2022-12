Il paradosso di Musiala | è il migliore ma non segna

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 dicembre 2022)con la Germania ha dimostrato un potenziale che lo rende uno dei grandi calciatori dei prossimi anni, ma in Qatar rimane a 0 gol La Germania esce dal Mondiale con un atroce: conha messo in mostra una dei giovani più talentuosi visti in questa prima fase. E dentro questa situazione, c’è l’ulteriorevissuto dal ragazzo del Bayern: anche stasera si è reso pericoloso ad ogni pallone toccato, lasciando intendere che possa fare ancora meglio. Ci ha provato fino all’ultimo ad andare in gol, ha colpito due pali, è andato vicino alla platonica soddisfazione personale ancora all’ultima azione. A raddoppiare una delusione che è già enorme per tutti i tedeschi. L'articolo proviene da Calcio News 24.