Il Belgio è primo solo quando non conta | la ‘golden generation’ al tramonto

...si qualifica da prima forza del Gruppo F per via del contemporaneo 0 - 0 tra Croazia e, che ... che supera due difensori e beffa Borjan sulpalo. La reazione dei nordamericani è tutta in ...Per la cronaca alserviva la vittoria nell'ultima partita del Girone F, alla Croazia bastava in teoria anche un pareggio per proseguire in questo Mondiale. Untempo partito subito con i ...Grande delusione per il Belgio di Martinez, che viene eliminato dal Mondiale in Qatar già nella fase a gironi: dopo una vittoria contro il Canada e la sconfitta contro il Marocco ...La sfida tra secondi e terzi dell’ultimo Mondiale termina 0-0 e spedisce i balcanici agli ottavi e i Diavoli rossi a casa ...