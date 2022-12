(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono statele duequesta notte in unautomobilistico ad, centro del litorale laziale. In base a quanto accertato alla guida dell’auto c'era Aurora Pederzani...

Gazzetta del Sud

Sono stateleventenni morte questa notte in un incidente automobilistico ad Anzio , centro del litorale laziale. In base a quanto accertato alla guida dell'auto c'era Aurora Pederzani , 22 anni ...Sei le persone, di cui quattro segnalate alla Prefettura quali assuntori di droga. ...abusivi affissi sulla segnaletica stradale e sui muri che pubblicizzavano eventi notturni in... Identificate le due ventenni morte nell'incidente stradale ad Anzio Individuate giovedì mattina, nella zona di via Celario, le salme di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. - continua sotto - ...Anzio, in un incidente nella notte sono morte due ragazze poco più che ventenni: la loro auto, una fiat Punto, è finita contro un pino, come riportano i vigili del ...