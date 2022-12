Harry e Meghan | la docuserie arriva su Netflix | ecco il teaser ufficiale VIDEO

Netflix è ossessionata dai reali inglesi. Dopo la discussa The Crown, è stato ufficializzato dal colosso di Los Gatos l'arrivo di, la docuserie sui duchi di Sussex, diretta da Liz Garbus, di cui oggi è stato rilasciato il primo trailer. Un progetto reputato inappropriato, soprattutto a pochi mesi dalla scomparsa ...Anche questo è stato uno dei motivi che hanno spinto il principea staccarsi dalla 'royal family'. Iscriviti alla newsletterUna successione di immagini in bianco e nero mai viste prima e una serie di interviste. La vita personale della coppia e i suoi retroscena in una docuserie in arrivo (forse entro l'anno) ...In attesa dell’uscita del libro del principe Harry, ‘Spare’, c’è grande fermento riguardo a quali dettagli possa contenere. In particolare, in tanti credono che ...