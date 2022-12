Guai per la Juve anche in Europa | la mossa della UEFA spiazza i bianconeri

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Continua a infittirsi il caos che in queste ore si è scatenato nel calcio italiano, più nella fattispecie in casantus. Le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione, conseguenza diretta delle indaginiprocura di Torino, sono state un duro colpo per l’ambiente bianconero, chiamato ora a rispondere alle pesanti accuse circa le presunte irregolarità in materia di plusvalenze e gestionecontabilità. Accuse che in queste ore si stanno moltiplicando da più fronti, così come dimostrato dal comunicato dei giorni scorsi del numero uno de La Liga, Tebas, e dalla nuova indagine aperta questa volta dalla. Caosntus, lavuole vederci chiaro: cosa sta succedendo Ad annunciare l’apertura di un’indagine nei confronti...

Il Fatto Quotidiano

Ogni diritto violato è una sconfittatutti noi' In questo quadro in evoluzione c'è qualcosa che non è mai cambiata, la collaborazione tra gli uffici giudiziari e il consolato cinese: era e resta ......saresti nei! Ti piace il fatto che Canvio Flex sia compatibile sia con Windows che con MacOS, perché hai un parco clienti eterogeneo. Funziona molto bene anche con il tuo tablet ed è pronto... Ancora guai per l’ex broker del Vaticano Torzi: indagato a Milano per un’operazione finanziaria,… UEFA JUVE – Altri guai per la Juve. La Uefa ha diramato un comunicato in cui informa dell’apertura di un’indagine sul club bianconero per violazione del Fair Play Finanziario. La Uefa apre un’indagine ...Altro scossone in casa Juventus! Stavolta dalla UEFA. L'organo del calcio europeo ha aperto un'indagine dopo i fatti dei giorni ...