Frappart e le altre | primi arbitri donna ai Mondiali

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Stéphaniesempre più nella storia: il 1 dicembre dirigerà Costa Rica-Germania in Qatar, primaad arbitrare un match aidi calcio. Non solo le polemiche per i diritti umani violati, dunque, per la prima competizione planetaria ospitata da un paese arabo. Se infatti continuano le discussioni e le accuse al Qatar come paese di negazione dei diritti, di discriminazione per le donne e le minoranze, per la comunità gay lesbica e transgender, la giornata di oggi resterà esemplare per la presenza di Stéphanie. Almeno sul piano sportivo. E, forse, contribuirà a riscattare almeno in parte, agli occhi di molti appassionati di calcio in tutto il mondo, il ‘buon nome’ della Fifa, la Federazione del football planetario. Stéphaniedirigerà Germania-Costa Rica, prima ...