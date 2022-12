Agenzia ANSA

L'iniziativa punta ad unadi base continua in ambito infermieristico sulla scorta del "modello italiano", ha sottolineato all'ANSA il direttore di Aispo, Federico Chiodi: una "......ma soggetta alle scorribande di gruppi paramilitari e di fatto sotto l'influenza dell'e ... fornisce equipaggiamenti, somministra corsi di, guida il progetto per la creazione di un ... Egitto: formazione 'italiana' per oltre 4.000 infermieri - Africa (ANSA) - IL CAIRO, 01 DIC - Più di 4.000 infermieri e infermiere egiziani hanno ricevuto una formazione professionale di alto livello grazie a ...Qatar 2022, prima sfida del Gruppo H: L’Uruguay per vincere la prima al Mondiale come a Russia 2018, quando sconfisse l’Egitto. la Corea del Sud per migliorare, qui a Qatar 2022, la statistica che la ...