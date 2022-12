Dc | Cesa | Bianco ' politico di razza e vero galantuomo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La scomparsa di Gerardocostituisce, non solo per noi democristiani, la perdita di un autentico servitore dello Stato e delle sue Istituzioni. Nel suo lungo percorsonon è mai mancata la passione per la ricerca del confronto fondato sulle idee e sulla capacità di ascolto, forte della sua formazione umanistica". Lo afferma Lorenzo, segretario dell'Udc. "Mi si permetta di aggiungere -prosegue- un altro aspetto di Gerardo: la proverbiale umiltà, frutto della sua gentilezza d'animo. Rivolgo, insieme a tutta la comunità dell'Udc, le più sentite condoglianze alla sua famiglia a cui siamo vicini con la preghiera. Oggi salutiamo e rendiamo onore a undie a un. Ciao Gerardo”.