Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2022 | nel PCR subito in vetta Annika Sieff!

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Inizia in questo week-end ladeldial femminile e c’èl’Italia al comando. È solamente il Provisional Competition Round, ma il Bel Paese sogna in quel di. StrepitosaSieff all’esordio sul trampolino HS98 in terra norvegese: 98,5 metri e 131,6 punti totali. Se ripetesse un salto simile in gara si potrebbe davvero puntare molto in alto. Seconda e terza piazza per le tedesche Nathalie Armbruster (48” di ritardo) e Jenny Nowak (52”), mentre completano la top-5 l’austriaca Lisa Hirner e la giapponese Yuna Kasai. Presente anche l’altra azzurra Veronica Gianmoena, sedicesima a 2’34” dalla connazionale. Foto: Lapresse

