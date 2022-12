Audace Letizia | la regina di Spagna seduce i sudditi con i suoi look

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Personalità e carattere non mancano alladiOrtiz non sbaglia un colpo nemmeno in fatto di. E a ben guardare si direbbe la piùtra le regine! Nel suo guardaroba capi che si fanno guardare, accessoriati con gusto e freschezza, senza rinunciare alla sensualità. Sensuale in trasparenzamostra le gambe in trasparenzaOrtiz ha 50 anni, due figlie e molti doveri dettati dal suo ruolo. Ma ladisfodera ad ogni occasione una femminilità invidiata e invidiabile, composta ma decisa. A Valencia si è fatta notare con l’abito a micro pois Emporio Armani, che le accarezzava il corpo mostrandone la silhouette in trasparenza. Il colore della passione il pantalone di pelle rosso non è per ...

Personalità e carattere non mancano alla regina di Spagna.Ortiz non sbaglia un colpo nemmeno in fatto di look. E a ben guardare si direbbe la piùtra le regine! Nel suo guardaroba capi che si fanno guardare, accessoriati con gusto e freschezza,......TUTTO - A salvare la regina è lo sguardoe la camminata altera: poche persone riuscirebbero ad indossare abiti simili come se vestissero un tailleur di Chanel. Da questo punto di vista...Letizia di Spagna sembra essere prontissima per dare il via alle feste di Natale. Durante il 10° Summit delle donne giuriste per la parità di genere è apparsa in un royal look, chic e glamour, con un ...Dal monospalla alle trasparenze la regina di Spagna riscrive le regole degli incontri ufficiali con il suo stile. Letizia Ortiz ama il rosso: ...