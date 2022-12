Anche io | arriva il libro sul caso #MeToo con Vallardi Editore

Roma Capitale

... una sentenza questa cheproprio nelle ore calde in cui si attende il giudizio della ...Sulla sentenza della Corte costituzionale in merito ai vaccini obbligatori è intervenuto con un tweet...Con dicembreSpotify Wrapped 2022 , il resoconto musicale dell'anno: da Bad Bunny e Taylor Swift a Mahmood e Blanco , ecco le canzoni e gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo . Contenuti 1 Le ... ATAC, Tap&Go arriva anche su bus e tram: la carta di pagamento diventa il biglietto Tempo in peggioramento, dunque, già venerdì a partire dai settori tirrenici centrali. Nel corso del primo weekend del mese maltempo che interesserà tutta la Penisola con neve soprattutto sulle Alpi an ...Nella mattinata di giovedì 1 dicembre 2022 è stata varata Moby Legacy, la nave di nuova generazione che rivoluzionerà il concetto di viaggio fra l’Italia continentale e la Sardegna ...