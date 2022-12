5G | Porro Engineering | ' Innova processi e abilita cambi business model'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il 5G non è una tecnologia da applicare solo in ambito di telecomunicazioni, ha invece "un impatto molto più ampio, è un fattorente tecnologico all'interno diche già esistono nelle ...

A sottolinearlo è Guido Porro, Executive Vice President Enterprise di Engineering, nel suo intervento al 5G Italy,'Verso le tlc del futuro', organizzato dal Cnit. Porro spiega come cio' sia possibile ...