Vaticano | off line tutti i siti per ore Attacco hacker? La Santa Sede | “Tentativi anomali di accesso”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Per ore, a partire dal pomeriggio di oggi,delsono risultati off limit: inaccessibili. E a chi provasse ad accedere in qualche modo, appariva sempre e solo la scritta «Error», il segnale che dimostrava chiaramente quanto meno un problema di connessione sicura. Eppure, alla domanda se fosse in corso un, la Sala Stampa dellaha replicato laconicamente che, quei «rallentamenti» sarebbero riconducibili a «di» e a «un’attività di manutenzione sulla rete in corso». E che, «resta temporaneamente inaccessibile il sito internet vatican.va.», mentre si procede con «accertamenti tecnici»., nel pomeriggio vanno off ...