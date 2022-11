Putignano | masterclass per giovani danzatori Rete oltre

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Una tre giorni di full immersion sulla danza per acquisire nuove e diverse potenzialità espressive e tecniche su questa particolare arte. Con la possibilità di potersi esibire in una performance che si terrà presso il Teatro Comunale di. Sono le finalità principali del bando di partecipazione “di danza”, l’iniziativa gestita dalla cooperativa Frequenze nell’ambito del progetto “JUMP – Joint Urban Measures for creative Players” di cui è capofila il Comune di. L’intervento rientra nel Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020 e mira a valorizzare i patrimoni urbani dismessi, attraverso l’industria creativa, sviluppando un modello di gestione già sperimentato in Italia e che sarà ...

