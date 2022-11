LIVE Tunisia-Francia 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | minuti di recupero con il forcing dei transalpini

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI AUSTRALIA-DANIMARCA DALLE 16.00 95? Lancio sbagliato dalla stella del PSG. Sospiro di sollievo per le Aquile di Cartagine. 93? Punizione di Mbappè che si infrange sulla barriera. Resiste il muro tunisino. 92?di punizione dal limite guadagnato da un’altra grande azione di Mbappè. 90? Addirittura 8 idi. 90? Triangolo nello stretto tra Mbappè e Griezmann, palla a Kolo Muane che sfiora il pareggio con un destro a giro. 89? Numero straordinario di Mbappè, che salta due difensori avversari e da posizione defilata testa i riflessi di Dahmen. 89? Stoico Maalul, che zoppica ma continua a rimanere in campo. 87? Ultimi affondi del team transalpino, che sta creando senza però ottenere palle gol ...

