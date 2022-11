LIVE Arabia Saudita-Messico 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | ritmo altissimo | occasione per Vega in apertura

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI POLONIA-ARGENTINA DALLE 20.00 23? Cross di Pineda respinto dalla difesa, tiro di Chavez centrale, nessun problema per Alowais 20? In questo momento, in virtù del risultato dell’altra gara, 0-0 tra Argentina e Polonia, sarebbero proprio Argentina e Polonia qualificate 17? Le due squadre stanno rifiatando dopo un avvio ad altissima velocità 15? Giallo per il messicano Alvarez 13? La punizione a girare di Kanno che scavalca la barriera ma finisce do poco alta sopra la traversa 11? La percussione centrale di Abdulhamid e fallo al limite. Punizione pericolosa per l’8? Bella partita! Sul rovesciamento di fronte lancio per Kanno che dal versante destro conclude alto 7? Cross velenoso di Gallardo, indecisione del ...

RaiNews

