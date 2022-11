Inflazione stabile a novembre | carrello spesa accelera ancora

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Ala stima preliminare dell’Istat sul cosiddetto ‘della’ vede i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrare una modestazione su base tendenziale (da +12,6% a +12,8%); rallentano, al contrario, quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,9% a +8,8%). Commentando i dati preliminari, l’istituto osserva che “se nei prossimi mesi continuasse la discesa in corso dei prezzi all’ingrosso del gas e di altre materie prime, il fuoco dell’, che ha caratterizzato sin qui l’anno in corso, potrebbe iniziare a ritirarsi”. A– diversamente da altri paesi europei che registrano valori in calo – in Italia l’restaa livelli elevati pari a ...

L'rimanesu base tendenziale a causa, principalmente, degli andamenti contrapposti di alcuni aggregati di spesa: da un lato rallentano i prezzi dei Beni energetici non ...L', in forte rallentamentosu base mensile esu anno, sembra aver esaurito la sua spinta d'accelerazione anche grazie al calo degli energetici non regolamentati. Secondo le stime ...Da un lato rallentano i prezzi dei beni energetici non regolamentati, degli alimentari non lavorati e dei servizi relativi ai trasporti , ...L’inflazione si è mantenuta moderata in Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi. In Francia, inaspettatamente, è rimasta stabile. La crescita dei prezzi è accelerata solo in tre Paesi dell’area. “Il ...