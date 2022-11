Domenica In | è ufficiale la decisione Rai su Mara Venier

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022), la conferma finalmente è arrivata. Come accade per le notizie non sempre piacevoli, si fa presto a fare correre la voce, soprattutto se a essere tirata in ballo è una questione che sta a cuore al pubblico italiano. Nel caso della conduttrice la notizia è piacevole e risolleva notevolmente l’animo dei suoi numerosissimi e affezionati fan.confermata aIn. Un volto intramontabile per il piccolo schermo quello di zia, che come molti di voi già sanno, ha fatto ritorno in Italia già da qualche giorno. A New York,ha ben pensato di ricaricare le batterie e attendere quasi in silenzio il fatidico verdetto: la conduttrice guiderà il timone della trasmissionele anche in previsione ...